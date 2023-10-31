Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Okula bağışlanan bilgisayarları sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme başlatıldı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçiler tarafından okula bağışlanan bilgisayarları sattığı öne sürülen müdür hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçiler tarafından okula bağışlanan bilgisayarları sattığı öne sürülen müdür hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Güveçci köyünde yurt dışında yaşayan gurbetçiler, aldıkları 19 dizüstü bilgisayarı Güveçci Ortaokulu'na bağışladı.

        Okul Müdürü M.A'nın, bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu satıp sanal bahis oynadığı öne sürüldü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, iddiayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da bir öğrencinin gösteriden çıkarıldığı iddiasına ilişkin i...
        Afyonkarahisar'da bir öğrencinin gösteriden çıkarıldığı iddiasına ilişkin i...
        Bakü'de Engelsiz Müzik Konseri
        Bakü'de Engelsiz Müzik Konseri
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye k...
        Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye k...
        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi
        Sandıklı'da bilardo turnuvası düzenlendi