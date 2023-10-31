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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:54
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet İstihbarat Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 2016 yılında hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen M.T.S'nin Hocalar ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanan M.T.S işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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