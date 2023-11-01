Emekli öğretmen çift, hünnap üretimini yaygınlaştırmaya çalışıyor

Afyonkarahisar'da emekli öğretmen Necati ile Şükran Gündüz çifti, 10 yıl önce kurduğu hünnap bahçesiyle üretime katkı sunuyor.

Gündüz çifti, Çayırbağ beldesinde meyve bahçesine uygun 40 dekarlık araziye 10 yıl önce deneme amaçlı hünnap fidanı ile kestane, zeytin, elma, armut, üzüm bağının yanı sıra tropikal meyve ağaçları dikti.

Hünnap ağaçlarının bölge arazisine uyum sağlaması, verimi ve fiyat getirisinin iyi olması nedeniyle Gündüz çifti, arazilerine Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden farklı çeşitlerde çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Diktiği ağaçlardan bu yıl yaklaşık 8 ton civarında hünnap elde eden çift, hem bahçelerinde bulunan ağaçlarındaki sayıyı artırıyor hem de çok sayıda çiftçiye de hünnap bahçesi kurması için fidan desteği sağlıyor.

Necati Gündüz, AA muhabirine, meyve bahçesinde hünnap ağacı sayısının 1300'e ulaştığını söyledi.

Hünnap fidanının kısa sürede meyve veren bir ağaç olduğunu aktaran Gündüz, "Bizim 1300 ağacımız ilerleyen yıllarda yeterince büyürse, 25-26 ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Hünnaplarımızı da ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da satıyoruz ve hızla tükeniyor. Bazen bizden alıp farklı illerin yanı sıra yurt dışına götürenler de oluyor." dedi.

Şükran Gündüz de hünnabı severek ürettiklerini ve yediklerini kaydetti.