Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:26
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 03 ARC 028 plakalı otomobil, Eldere köyü yolunda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile S.A, S.N.A. ve B.Ö. hastaneye kaldırıldı.