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        Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:26
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        Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 03 ARC 028 plakalı otomobil, Eldere köyü yolunda bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile S.A, S.N.A. ve B.Ö. hastaneye kaldırıldı.

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