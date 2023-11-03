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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da 787 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırdaki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:18
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da 787 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen tırdaki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezinde durdurduğu bir tırda 787 bin 500 makaron ele geçirdi.

        Ekipler, tırdaki İ.M. ile A.M'ye adli işlem uyguladı.

        - Afyonkarahisar'da "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, proje kapsamında beldede durdurulan traktör sürücülerine bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, 15 traktör römorkuna da yeni reflektör taktı.

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