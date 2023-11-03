Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, "Mutluluk Kervanı" projesi kapsamında okul ziyaretinde bulundu.

Çengel, Zekiye Ana İlkokulu ve Ortaokulundaki etkinliklerie katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, antrenörleri, gençlik merkezi liderleri, hocaları ve gönüllü gençler çocukların sevincine ortak oldu.

Etkinliklerin düzenlendiği okul bahçesinde, AFAD, Jandarma, trafik polisleri ve 112 Acil Servis ekipleri de stant açarak çocuklarla bir araya geldi.

"Mutluluk Kervanı"nın her hafta bazı okulları ziyaret edeceği bildirildi.

- Çay'da güvenli sürüş eğitimi verildi

Çay'da jandarma ekipleri, kamu aracı sürücülerine eğitim verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçe sağlık binasındaki eğitime kurumların şoförleri katıldı.

Şoförlere, trafik kurallarına uymanın önemi ve kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler verildi.