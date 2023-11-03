Afyonkarahisar'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

V.G, (23) idaresindeki 20 AIR 027 plakalı kamyon, Dinar - Çay kara yolu Kadılar köyü yakınlarında M.K'nin (42) kullandığı 07 DMH 82 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü V.G. ile araçtaki M.O. (27) ve D.B. (37) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar ve Şuhut'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.