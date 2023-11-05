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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park halindeki araca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:50
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park halindeki araca çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.B, idaresindeki 03 ADY 881 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 46 NC 974 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.B.Ö. ile M.B.O, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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