Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İhsaniye ilçesindeki uygulama noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki M.K. ile M.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Afyonkarahisar'da dağcılık eğitimi verilecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da "Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi" düzenleyecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Türkiye Dağcılık Federasyonu, Afyonkarahisar'da 29 Kasım-3 Aralık'ta eğitim verecek. Dağcılara özel Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi'ne katılmak isteyen sporcular, kulüpleri aracılığıyla Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kayıt yaptırabilir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, eğitime son başvuru tarihinin ise 20 Kasım olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.