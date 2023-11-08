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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evlerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:21
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evlerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 72 gram esrar, 5 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Adli işlem yapılan M.B.K. ile M.D'ye ele geçirilen silahlarla ilgili de 16 bin 232 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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