Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evlerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlıya adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evlerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 72 gram esrar, 5 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Adli işlem yapılan M.B.K. ile M.D'ye ele geçirilen silahlarla ilgili de 16 bin 232 lira ceza kesildi.
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