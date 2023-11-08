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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:37
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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

        M.E. (30) idaresindeki 15 HK 447 plakalı otomobil, Kozluca köy yolu Kazan Deresi mevkisinde tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü yaşamını yitirdi, otomobildeki K.E.E. (7) ile Z.E. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı iki çocuk, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan incelemenin ardından M.E'nin cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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