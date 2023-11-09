Afyonkarahisar'da 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, R.K'nin Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarına gideceği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, hayvan pazarında yakaladı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından R.K, cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.