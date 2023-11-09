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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        İscehisar'da lise öğrencileri, Doğanlar köyündeki şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:47
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        İscehisar'da lise öğrencileri, Doğanlar köyündeki şehitliğin temizlik ve bakımını yaptı.

        İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluk projesi kapsamında köydeki şehitliğin temizliğini yapmaya karar verdi.

        Okul öğretmenleri Yasin Kaplan ile köye giden öğrenciler, şehitlikteki temizlik ve bakım çalışmasını yaptı.

        - İhsaniye'de motosiklet sürücülerine eğitim verildi

        İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki 100 motosiklet sürücüsüne eğitim verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray önündeki eğitimde motosiklet sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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