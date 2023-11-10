Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

S.A, (63) idaresindeki 06 YA 6827 plakalı otomobil, Karakaya mevkiinde H.K'nin (21) kullandığı 63 VK 555 otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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