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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:34
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        S.A, (63) idaresindeki 06 YA 6827 plakalı otomobil, Karakaya mevkiinde H.K'nin (21) kullandığı 63 VK 555 otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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