Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

A.Y.D, (14) idaresindeki 43 AT 571 plakalı otomobil, Hacıbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E.G, (12) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

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