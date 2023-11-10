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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:34
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

        A.Y.D, (14) idaresindeki 43 AT 571 plakalı otomobil, Hacıbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E.G, (12) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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