Sandıklı'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.

Çay Mahallesi Kadınlar Pazarı Sokak'ta Hüseyin Şendur'a ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

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