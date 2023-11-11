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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:29
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        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.H.K. (58) idaresindeki 07 ABA 396 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen A.H.K'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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