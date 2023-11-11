Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.H.K. (58) idaresindeki 07 ABA 396 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen A.H.K'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

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