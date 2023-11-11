Afyonkarahisar'da demir yolundan bakır kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde demir yolundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir yolundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, A.Ö. ile kardeşi M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 800 kilogram kablo, 250 kilogram bakır kablo, 4 demir kesme makası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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