Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da demir yolundan bakır kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde demir yolundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da demir yolundan bakır kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde demir yolundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir yolundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, A.Ö. ile kardeşi M.Ö'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 800 kilogram kablo, 250 kilogram bakır kablo, 4 demir kesme makası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        "4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sandıklı'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sandıklı'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
        Afyonkarahisar'daki "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" sona erdi
        Afyonkarahisar'daki "5. Hayatımız Maden Çalıştayı" sona erdi