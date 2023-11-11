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        Bolvadin'de sahte barkodlu 27 ton gübre ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 ton sahte barkodlu gübre ele geçirilmesine ilişkin 1 kişiye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:38
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        Bolvadin'de sahte barkodlu 27 ton gübre ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 ton sahte barkodlu gübre ele geçirilmesine ilişkin 1 kişiye adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dişli beldesinde bir adreste yaptığı aramada, 27 ton (524 çuval) sahte barkodlu gübre ele geçirdi.

        Ekipler, H.İ'ye adli işlem uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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