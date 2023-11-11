Bolvadin'de sahte barkodlu 27 ton gübre ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 ton sahte barkodlu gübre ele geçirilmesine ilişkin 1 kişiye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 27 ton sahte barkodlu gübre ele geçirilmesine ilişkin 1 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dişli beldesinde bir adreste yaptığı aramada, 27 ton (524 çuval) sahte barkodlu gübre ele geçirdi.
Ekipler, H.İ'ye adli işlem uyguladı.
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