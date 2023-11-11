Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı traktördeki kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 FZ 239 plakalı traktöre, Sütlaç köyü yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli'den Isparta'ya giden yük treni çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktördeki Ümit Ö, (22) yaşamını yitirdi, Ramazan Ö. ise yaralandı. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İncelemenin ardından Ümit Ö'nün cenazesi de morga götürüldü.

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