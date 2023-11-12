Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
A.U. (39) idaresindeki 42 VY 932 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada otomobilde bulunan M.U. (71), F.U. (70) ve B.U. (31) ile 3 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.