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        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:38
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        Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskihamam Mahallesi'ndeki üç katlı evin giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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