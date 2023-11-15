Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskihamam Mahallesi'ndeki üç katlı evin giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında evde hasar oluştu.