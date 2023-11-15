Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ınDinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.A, (33) idaresindeki 03 F 0099 plakalı hafif ticari araç, Bağcılar köyü yakınlarında E.A'nın (78) kullandığı 32 LD 391 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki N.A, (51) yaralandı.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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