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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ınDinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:58
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ınDinar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.A, (33) idaresindeki 03 F 0099 plakalı hafif ticari araç, Bağcılar köyü yakınlarında E.A'nın (78) kullandığı 32 LD 391 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki N.A, (51) yaralandı.

        Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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