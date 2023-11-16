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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:54
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        Afyonkarahisar'da bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

        Çalışlar köyünde silahla yaralanan M.A, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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