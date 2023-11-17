Afyonkarahisar'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastanenin Yenidoğan Servisi'ndeki programda, prematüre çocuklu aileler, Doktor Çağrı Cumhur Tok tarafından bilgilendirildi.

Günün anısına kesilen pasta, katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, idareciler ve doktorlar da katıldı.

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