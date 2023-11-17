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        Afyonkarahisar'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:39
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        Afyonkarahisar'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı
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        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Hastanenin Yenidoğan Servisi'ndeki programda, prematüre çocuklu aileler, Doktor Çağrı Cumhur Tok tarafından bilgilendirildi.

        Günün anısına kesilen pasta, katılımcılara ikram edildi.

        Etkinliğe, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, idareciler ve doktorlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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