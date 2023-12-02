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        Afyonkarahisar'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına soruşturma

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, belediyenin "Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi"ndeki hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:23 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:23
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        Afyonkarahisar'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına soruşturma
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, belediyenin "Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi"ndeki hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Dinar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, belediyenin Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine ilgili kurumlara ivedi olarak araştırılması talimatı verildiği belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu merkezde araştırma ve çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında adli soruşturma, Dinar Belediye Başkanlığımızca da sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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