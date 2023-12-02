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        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı

        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:04 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:04
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        Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri trafik denetimi yapıldı

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Çay - Dinar kara yolunda yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

        Ekipler, araçlarda kış lastiği, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler, emniyet kemeri kullanımı ve takograf denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, kontrol edilen 63 araç kontrol edildi, 8 araca 31 bin 881 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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