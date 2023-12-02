Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri trafik denetimi yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Çay - Dinar kara yolunda yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, araçlarda kış lastiği, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler, emniyet kemeri kullanımı ve takograf denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kontrol edilen 63 araç kontrol edildi, 8 araca 31 bin 881 bin lira ceza kesildi.

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