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        Afyonkarahisar'da arıza yapan araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yol kenarında arıza yapan araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:39
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        Afyonkarahisar'da arıza yapan araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yol kenarında arıza yapan araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        R.Ö, (26) idaresindeki 15 RA 166 plakalı otomobil, Kızılören köyü yakınlarında, yol kenarında arıza yaptığı için park edilen 03 NF 270 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, R.Ö'nün aracındaki A.Ö. (64) ile hamile olan D.Ö, (22) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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