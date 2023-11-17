Afyonkarahisar'da asayiş Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üzerinde bıçak ve benzeri alet taşıyan şüphelilere 822 bin 454 lira para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üzerinde bıçak ve benzeri alet taşıyan şüphelilere 822 bin 454 lira para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-15 Kasım'da bıçak ve benzeri aletler ile gerçekleşebilecek suçların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yakalanan şüphelilere 822 bin 454 lira para cezası uyguladı.

- Afyonkarahisar'da 24 bin 200 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede 2 iş yeri ve bir depoda yaptığı aramada 20 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 bin doldurulmuş makaron ve 7, 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ekipler, iki şüpheliye adli işlem uyguladı.