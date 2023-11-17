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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:01
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.O, (33) idaresindeki 42 ANL 64 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl beldesi kavşağında İ.D'nin. (36) kullandığı 16 ST 175 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.O. araçlardaki M.T, (61) Ş.T, (60) M.T. (39) ve S.D. (31) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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