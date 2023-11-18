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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:20
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        B.Y, (55) idaresindeki 03 ACG 309 plakalı araç, Asım İzmirli Caddesi'nde S.G'nin (22) kullandığı 03 AEC 302 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

        - Bolvadin'de jandarma ekiplerince denetim yapıldı

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çay- Bolvadin ile Emirdağ- Bolvadin kara yollarında belirlenen kavşaklarda trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

        Denetimlerde 315 araç denetlendi, 448 kişinin sorgusu yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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