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        Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:24
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        Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası'na kar yağdı.

        Kentte, dün gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kara dönüştü.

        Emirdağ- Bolvadin arasındaki 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut-Sandıklı arasındaki 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası da beyaza büründü.

        Bölgedeki doğaseverler de kar yağışını yakından görmek için yaylalara çıktı.

        Emirdağlı doğasever Özay Öz, AA muhabirine, Yellibel Yaylası'nda kar yağışını görmek için bölgeye otomobiliyle çıktığını belirterek, bol ve bereketli bir yıl geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

        Sandıklılı doğasever Asım Yıldız da sonbahar mevsiminde gelen kar yağışını Kumalar Yaylası'nda gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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