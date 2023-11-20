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        Dinar'da firari hükümlü yakalandı

        Dinar'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:35
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        Dinar'da firari hükümlü yakalandı
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        Dinar'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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