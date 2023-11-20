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        Afyonkarahisar'da belediyenin yatırımları incelendi

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti belde ve mahalle temsilcileriyle yaptığı gezide, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapımı devam eden 15 projeyi anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:49
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        Afyonkarahisar'da belediyenin yatırımları incelendi
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti belde ve mahalle temsilcileriyle yaptığı gezide, Afyonkarahisar'a yapılan ve yapımı devam eden 15 projeyi anlattı.

        Gezi sonrası açıklamada bulunan Zeybek, "Afyonkarahisar için büyük gayret sarf ediyor, hizmet ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları devam eden projelerimiz de var. Kentin her noktasına çalışıyoruz. Seçim vaadimiz 37 proje hayat geçti. Vaat etmediklerimiz ile birlikte 74 büyük projeyi şehrimize kazandırdık." dedi.

        Geziye, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve daire müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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