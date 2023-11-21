Afyonkarahisar'da 140 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonet sürücüsüne adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı köyü yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta faturasız ve sevk irsaliyesiz 140 bin makaron ele geçirdi.

Sürücü H.Y'ye adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.