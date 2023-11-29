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        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:08
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        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç. yakalandı.

        Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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