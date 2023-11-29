Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Ç. yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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