Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan S.K'ye adli işlem yapılırken ruhsatsız av tüfekleri için de 5 bin 728 lira ceza kesildi.
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