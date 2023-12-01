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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:33
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan S.K'ye adli işlem yapılırken ruhsatsız av tüfekleri için de 5 bin 728 lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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