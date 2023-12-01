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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:57
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan 13 yıl 4 ay 30 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, yakalandı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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