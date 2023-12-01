Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan 13 yıl 4 ay 30 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, yakalandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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