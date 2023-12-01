Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.
Gazi Yaşar, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Denizli'deki hastanede yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemleri sonrası Alacami köyüne getirilen Yaşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, Yaşar'ın ailesi ve yakınları ile Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve ilçe protokolü katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.