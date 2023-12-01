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        Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:00
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        Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Yaşar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Gazi Yaşar, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Denizli'deki hastanede yaşamını yitirdi.

        Hastanedeki işlemleri sonrası Alacami köyüne getirilen Yaşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.

        Cenaze törenine, Yaşar'ın ailesi ve yakınları ile Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve ilçe protokolü katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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