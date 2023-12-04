Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole yuvarlanıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole yuvarlanıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki 03 AAF 614 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında takla atarak şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö. Dinar ve Sandıklı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.
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