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        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole yuvarlanıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:28
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        Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole yuvarlanıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki 03 AAF 614 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında takla atarak şarampole düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö. Dinar ve Sandıklı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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