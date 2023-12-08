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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen tırın sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:57
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen tırın sürücü yaralandı.

        O.S, (29) idaresindeki 33 AGR 196 plakalı tır, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Ekinhisar köyü yakınlarında refüje devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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