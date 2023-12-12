Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.Y. (47) idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı hafif ticari araç, Bolvadin - Emirdağ kara yolunun 21. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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