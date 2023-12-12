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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:48
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekiplerin, kontrolünde araçta bulunan 2 yabancının düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ü. ise jandarmada karakolunda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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