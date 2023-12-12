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        Sandıklı Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı

        Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirdiği "Anne dostu hastane değerlendirmesi" programı kapsamında Sandıklı Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:08
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        Sandıklı Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı
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        Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirdiği "Anne dostu hastane değerlendirmesi" programı kapsamında Sandıklı Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı verildi.

        Bu kapsamda hastanede düzenlenen programda, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur'a plaket takdim etti.

        Ünvan için hastane yönetim ve personelinin canla başla çalıştığını ifade eden Nur, programın amacının anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin oluşturulmasının esas alındığını kaydeden Nur, "Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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