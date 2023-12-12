Dinar'da yaralı şahin bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma personelince bulanan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte devriye görevi esnasında yaralı kızıl şahin buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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