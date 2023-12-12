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        Dinar'da yaralı şahin bulundu

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma personelince bulanan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:00
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        Dinar'da yaralı şahin bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma personelince bulanan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte devriye görevi esnasında yaralı kızıl şahin buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edilen yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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