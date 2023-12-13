Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        H.K, (23) idaresindeki 71 AV 676 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Köyü Kavşağı'nda U.K'nin kullandığı 03 ADA 047 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki B.G, (26) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziy...
        Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziy...
        Dinar'da yaralı şahin bulundu
        Dinar'da yaralı şahin bulundu
        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi...
        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi...
        Sandıklı Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı
        Sandıklı Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü