Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

H.K, (23) idaresindeki 71 AV 676 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Köyü Kavşağı'nda U.K'nin kullandığı 03 ADA 047 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki B.G, (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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