Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince, kentte yakalanan 6 düzensiz göçmen, Şanlıurfa'daki Geçici Barınma Merkezine gönderildiği bildirildi.

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