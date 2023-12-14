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        Afyonkarahisar'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:04
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        Afyonkarahisar'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 21 suçtan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'yi (33) Çay ilçesinde yakaladı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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