Afyonkarahisar'da kadınlar yöresel hamur işleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Kadın Kültür Evi bünyesinde açılan kooperatifteki kadınlar, haşhaşlı hamur işleri yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İlçe meydanında açılan iş yerinde kente has haşhaşlı bükme, katmer ve gözleme yapan kadınlar, çocuklarını okutuyor, ailelerine destek oluyor.

Bayat Kadın Kooperatifi Başkanı Sıtdıka Köksoy (43) AA muhabirine, kooperatif olarak iş yerini bir yıl önce açtıklarını söyledi.

Üç kadın girişimciyle işe başladıklarını aktaran Köksoy, "İş yerinde ilçe halkı için hizmette bulunuyoruz. İlçenin pazarı olduğu için cuma günleri genelde yoğun satış yapıyoruz. Esnaftan da çok talep görüyoruz. Yoğunluğa göre üretim yapıyoruz. Kadınlar burada ev ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

- "Hamur işlerimiz yöreye ait olduğu için çok beğeniliyor"

Satış yapanlardan Nurcan Başak da eşi vefat ettikten sonra İzmir'den Bayat'a taşındığını bildirdi.

İki çocuğunun olduğunu belirten Başak, "Biri evli biri de liseye gidiyor. Emekli maaşım var, burada da hamur işleri yapıyorum. Çocukluktan beri hamur işleriyle uğraştığım için zor gelmiyor. Evde boş boş oturmaktansa burada çalışıyorum. Hamur işlerimiz yöreye ait olduğu için çok beğeniliyor." ifadesini kullandı.