Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kadınlar yöresel hamur işleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Kadın Kültür Evi bünyesinde açılan kooperatifteki kadınlar, haşhaşlı hamur işleri yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kadınlar yöresel hamur işleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Kadın Kültür Evi bünyesinde açılan kooperatifteki kadınlar, haşhaşlı hamur işleri yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        İlçe meydanında açılan iş yerinde kente has haşhaşlı bükme, katmer ve gözleme yapan kadınlar, çocuklarını okutuyor, ailelerine destek oluyor.

        Bayat Kadın Kooperatifi Başkanı Sıtdıka Köksoy (43) AA muhabirine, kooperatif olarak iş yerini bir yıl önce açtıklarını söyledi.

        Üç kadın girişimciyle işe başladıklarını aktaran Köksoy, "İş yerinde ilçe halkı için hizmette bulunuyoruz. İlçenin pazarı olduğu için cuma günleri genelde yoğun satış yapıyoruz. Esnaftan da çok talep görüyoruz. Yoğunluğa göre üretim yapıyoruz. Kadınlar burada ev ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

        - "Hamur işlerimiz yöreye ait olduğu için çok beğeniliyor"

        Satış yapanlardan Nurcan Başak da eşi vefat ettikten sonra İzmir'den Bayat'a taşındığını bildirdi.

        İki çocuğunun olduğunu belirten Başak, "Biri evli biri de liseye gidiyor. Emekli maaşım var, burada da hamur işleri yapıyorum. Çocukluktan beri hamur işleriyle uğraştığım için zor gelmiyor. Evde boş boş oturmaktansa burada çalışıyorum. Hamur işlerimiz yöreye ait olduğu için çok beğeniliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziy...
        Kibele heykelinin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'ni 8 ayda 42 bin kişi ziy...
        Dinar'da yaralı şahin bulundu
        Dinar'da yaralı şahin bulundu