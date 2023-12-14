Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Dinar'da çocukların ve gençlerin zihinsel becerileri akıl zeka oyunlarıyla geliştiriliyor.
Dinar'da çocukların ve gençlerin zihinsel becerileri akıl zeka oyunlarıyla geliştiriliyor.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen eğitim kapsamında, satranç, mangala ve dama gibi zeka oyunları öğretiliyor.
Eğitmenler tarafından verilen zeka oyunları, çocukların ve gençlerin dikkat, hafıza, planlama, problem çözme, mantık yürütme gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.
- Şuhut'ta yetenekli sporcular yetiştiriliyor
Şuhut'ta yetenek taraması sonucunda spora yönlendirilen çocukların temel eğitimleri başladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından taramada 60 yetenekli çocuk, Şuhut Belediyesi Sporcu Merkezi'ndeki eğitim alıyor.
Antrenörler, çocukların fiziksel gelişimleri ve koordinasyon becerilerini geliştiriyor.
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