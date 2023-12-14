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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Dinar'da çocukların ve gençlerin zihinsel becerileri akıl zeka oyunlarıyla geliştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:07
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Dinar'da çocukların ve gençlerin zihinsel becerileri akıl zeka oyunlarıyla geliştiriliyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen eğitim kapsamında, satranç, mangala ve dama gibi zeka oyunları öğretiliyor.

        Eğitmenler tarafından verilen zeka oyunları, çocukların ve gençlerin dikkat, hafıza, planlama, problem çözme, mantık yürütme gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

        - Şuhut'ta yetenekli sporcular yetiştiriliyor

        Şuhut'ta yetenek taraması sonucunda spora yönlendirilen çocukların temel eğitimleri başladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından taramada 60 yetenekli çocuk, Şuhut Belediyesi Sporcu Merkezi'ndeki eğitim alıyor.

        Antrenörler, çocukların fiziksel gelişimleri ve koordinasyon becerilerini geliştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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